Таємні зустрічі, змови і фейки: ГУР спростував історію про “вибори в Альпах”

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про чергову інформаційну провокацію Росії щодо нібито проведення "таємних виборів президента України" на одному з курортів в Альпах. В інформаційних вкидах, які поширюють прокремлівські медіа, фігурують прізвища трьох українських високопосадовців: начальника ГУР Кирила Буданова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

У пресслужбі ГУР заявили, що цей фейк вигаданий директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним і є частиною чергової дестабілізаційної кампанії Кремля. "29 липня 2025 року за наказом з Кремля спецслужби росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні", — йдеться у повідомленні ГУР.

Пропагандистські ресурси Кремля стверджують, що на таємній зустрічі у Альпах представники США та Великої Британії нібито погодили висування Валерія Залужного кандидатом у президенти України. Водночас Кирилу Буданову та Андрію Єрмаку, за словами пропагандистів, пообіцяли зберегти їхні посади та враховувати їхню думку щодо кадрових ротацій в Україні.

У ГУР наголосили, що ця "склепана на коліні" вигадка має на меті:

- посилити суспільну напругу в Україні;

- посіяти недовіру між військово-політичним керівництвом;

- переключити увагу суспільства з теми війни на тему виборів;

- спровокувати внутрішній розбрат;

- знизити здатність України чинити збройний опір.

Крім того, у цьому ж інформаційному вкиді Кремль намагається просунути ще один фейк — про нібито причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі. В ГУР наголошують, що ця інформація не має жодного підґрунтя та є черговою спробою дискредитації української розвідки.