Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет просит Окружной административный суд Киева обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановления Поместного Собора УПЦ (КП).

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан – предстоятель церкви, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, сообщила пресс-служба ОАСК.

«Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского Патриархата, как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации «Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киева», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в исковых требованиях указано – признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего постановления.

В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по данному административному иску.