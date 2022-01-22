также в разделеПолитика
В УГО не знают об отдыхе семьи президента за границей 12
Зарубежные СМИ: Порошенко и Медведчука обвиняют по одним и тем же статьям, но экс-президента освободили под личное обязательство, а оппозиционера держат под арестом 14
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении РФ 16
В Украину прибыла первая партия оружия из США 37
Лавров пригрозил США последствиями дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ 56
Аваков – Зеленскому о возможности оккупации Харькова: Осторожнее со словами, это не сериал и не спектакль 171
Азаров: Раз суд признал, что нет оснований для ареста Порошенко, значит, Медведчука тоже нужно отпускать 18
США после консультаций с союзниками дадут России письменный ответ 18
Словацкий министр назвал скандальные заявления по Крыму «личным мнением» 16
Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе захвата города 128
Лукашенко: Границу с Украиной надо надежно защитить на случай неадекватности 256
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения для Порошенко 84
Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились раньше запланированного 77
Глава МИД Британии предрекла России новый Афганистан и Чечню в случае вторжения в Украину 26
Зеленский выступает за введение санкций против России до возможного вторжения 23
Зеленский – Байдену: Незначительных агрессий не бывает 37
Премьер Словакии объяснился по поводу скандального заявления министра о Крыме 37
Блинкен обещает скоординированные санкции Запада в случае нападения РФ на Украину 20

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Тарасовского заместителем председателя Службы внешней разведки (СВР).

Об этом говорится в указе №18/2022 на сайте главы государства, пишет Рубрика.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в тексте.

Справка

В феврале 2012 года Виктор Янукович уволил Тарасовского с должности руководителя управления работы с личным составом СБУ.

24 марта 2018 Тарасовский подал декларацию о доходах, в которой говорится, что он пенсионер СБУ, военнослужащий СБУ до 21 октября 2017 года, занимает/претендует на должность административного состава Центрального управления СБУ.

В апреле 2021-го Укринформ в материале о деле брата судьи Павла Вовка, экс-сотрудника СВР Юрия Зонтова ссылался на Тарасовского как на начальника управления кадрами СВР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги