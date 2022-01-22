Президент Владимир Зеленский назначил Александра Тарасовского заместителем председателя Службы внешней разведки (СВР).

Об этом говорится в указе №18/2022 на сайте главы государства, пишет Рубрика.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в тексте.

Справка

В феврале 2012 года Виктор Янукович уволил Тарасовского с должности руководителя управления работы с личным составом СБУ.

24 марта 2018 Тарасовский подал декларацию о доходах, в которой говорится, что он пенсионер СБУ, военнослужащий СБУ до 21 октября 2017 года, занимает/претендует на должность административного состава Центрального управления СБУ.

В апреле 2021-го Укринформ в материале о деле брата судьи Павла Вовка, экс-сотрудника СВР Юрия Зонтова ссылался на Тарасовского как на начальника управления кадрами СВР.