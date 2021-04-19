Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании виновности в отношении Виталия Жукова, обвиняемого по ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

По версии стороны обвинения, согласованная преступная деятельность группы лиц, которая была организована и проводилась под руководством обвиняемого, привела к непоступлению в бюджет средств в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму 46402556 гривен 07 копеек.

Эти денежные средства в дальнейшем были легализованы этой же группой лиц путем совершения финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. К схемы были привлечены более тридцати юридических лиц частного права и пять государственных предприятий-участников госконцерна «Укроборонпром».

Кроме того, согласно обвинительному акту лицо, с которым заключен договор о признании виновности, предоставило должностному лицу «Укроборонпрома» неправомерную выгоду в размере 879 554 грн.

Стороны сделки о признании виновности согласовали частичное освобождение обвиняемого от гражданской ответственности, установив его обязательства в будущем добровольно возместить нанесенный государству ущерб в размере 4 млн гривен. Сторонами также было согласовано окончательное наказание по общему объему предъявленного обвинения с учетом положений ч.ч. 1, 2 ст. 69, ч. 2 ст. 75, ст. 76 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности и с освобождением от отбывания основного и дополнительного наказания с испытательным сроком на 1 год. Обвиняемый обязывался предоставить обличительные показания в отношении других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

«Проверив соглашение о признании виновности, коллегия судей отказала в его утверждении, учитывая несоответствие его условий уголовному процессуальному и уголовном законам, а также интересам общества», - подчеркнули в ВАКС.

«По убеждению коллегии судей, в условиях проведения АТО, когда государство принимало срочные меры для поиска дополнительных источников пополнения бюджета и перераспределения средств для повышения обороноспособности страны, а также для поддержки тех людей, которые оказались на территории проведения АТО, в частности, через введение новых налогов и льготных условий налогообложения, преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем больше в оборонной сфере с привлечением государственных предприятий - участников «Укроборонпрома», свидетельствует об особой дерзости и исключительный цинизм организаторов такой деятельности», - резюмировали в суде.

Суд фамилия фигуранта не называет, но Украинская правда сообщает, что речь идет о Виталии Жукове.

Согласно материалам дела, взятку давали директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта Президент уволил Гладковского.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.