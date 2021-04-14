Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость и автомобиль заместителя начальника управления Службы внешней разведки Юрия Зонтова — брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Такое решение суд принял 12 апреля, сообщает hromadske.

Суд по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро наложил арест на автомобиль Infiniti QX70, земельный участок в Гатном Киевской области и недостроенный на нем жилой дом, две квартиры, группу помещений и нежилые помещения на Печерске.

Это решение Юрий Зонтов еще может обжаловать в апелляционной палате ВАКС. Отметим, что в решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещественных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.

8 апреля Высший антикоррупционный суд отправил Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.