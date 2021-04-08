Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О всеукраинском референдуме».

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель переговорила с главой Кремля Владимиром Путиным, в частности о нагнетании Россией ситуации на Донбассе.

Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит ряд законов, «которых ждут граждане Украины», сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Президент Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально ее не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.

Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила усиленный карантин во Львове до 19 апреля.

В Государственном управлении делами заявили, что стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденной после акции протеста в марте, составляет 1571610 гривен.

В районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области – 22-летний Денис Юшко.

В Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года зафиксировано 19419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще в 1886 больных коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины).