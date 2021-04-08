Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар, сообщила пресс-служба ведомства.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара, куда он отправился еще 29 марта 2021 для переговоров с гендиректором компании Qatar Petroleum, госминистром по энергетике Саад бин Шерида Аль-Каабе, которые были одним из элементов подготовки официального визита президента Украина в Катар и имели целью формирования договоренностей в энергетической сфере.

Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев.

«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни», - прокомментировал многочисленные запросы медиа Витренко.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что Витренко написал заявление об увольнении.