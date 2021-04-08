Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит ряд законов, «которых ждут граждане Украины», сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«На следующей неделе в сессионном зале поработаем в «две смены»: после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных менее во вторник и четверг», - написала она в Facebook.

Кравчук заявила, что важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в «штатном режиме» заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам.

В частности, планируется рассмотреть: 4533 «Проект Закона о конституционной процедуре». Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Президентский законопроект 4651 «О внесении изменений в КоАП и УК Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

«Президент особо настаивает на том, чтобы существенную ложь в декларациях более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников)», - написала Кравчук.

Кроме этого запланировано рассмотрение законопроектив 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.