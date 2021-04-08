также в разделеПолитика
В ОП назвали заявления Мендель об «украинском русском языке» ее личным мнением 11
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме 19
В ОП заявили, что Зеленский еще не определился, будет ли идти на второй срок 10
Козак: Россию могут вынудить воевать на Донбассе 26
Юристы назвали санкции Зеленского директивным управлением государством 16
Соколовская: Аплодируя санкциям против Медведчука, не стоит забывать, что кто-то из нас может стать следующим 17
Глава МИД Польши срочно прибыл в Украину 39
Зеленский поехал на Донбасс поднимать боевой дух военных 17
По мнению американских аналитиков, вакцинация в Украине провалена из-за политических амбиций Зеленского 55
Арестович: ТКГ не подписала заявление о соблюдении «тишины» 21
Почти 100 «слуг народа» купили в прошлом году авто, квартиру или землю 13
The Ukrainian Weekly: Обвинения Киева против Медведчука основаны на предположениях и не доказаны в суде 43
Опрос «Социального мониторинга»: Новый состав Рады, ОПЗЖ – партия, в наибольшей степени отстаивающая интересы украинцев, и провал вакцинации 19
Песков сказал, сколько российские войска будут находиться у границ Украины 51
Литва снова предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ 20
Крупная немецкая газета считает, что санкции против Медведчука – это расправа с политическими оппонентами 24
Практически все мировые СМИ написали о незаконном закрытии телеканалов и санкциях против оппозиционных депутатов Медведчука и Козака 18
Зеленский уволил представителя Украины при ЕС 51

Верховная Рада на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и в четверг (13 и 15 апреля) рассмотрит ряд законов, «которых ждут граждане Украины», сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«На следующей неделе в сессионном зале поработаем в «две смены»: после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных менее во вторник и четверг», - написала она в Facebook.

Кравчук заявила, что важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в «штатном режиме» заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам.

В частности, планируется рассмотреть: 4533 «Проект Закона о конституционной процедуре». Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

Президентский законопроект 4651 «О внесении изменений в КоАП и УК Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

«Президент особо настаивает на том, чтобы существенную ложь в декларациях более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников)», - написала Кравчук.

Кроме этого запланировано рассмотрение законопроектив 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3383 грн.
19
Теги