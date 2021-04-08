Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - приводит его слова Интерфакс.

Он заявил, что вооруженные формирования «самопровозглашенных республик» Донбасса «уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку».

«Но все зависит от другой стороны», - добавил Козак.

В этом же выступлении он предупредил, что если Киев развяжет боевые действия на Донбассе, это будет началом конца Украины.

Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8000 боснийцев-мусульман.