Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 6 апреля 2021 около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны.

Прибывшие на место происшествия, установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, человек с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар и были повреждены входные двери в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре.

Мужчину задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Киев Оперативный, задержанный оказался бывшим депутатом - Даниленко Виталий Васильевич, 1975 года рождения, уроженец Чернигова. Говорит, что это все из-за того, что жена ему изменяет. Интересно также то, что в 2014 Даниленко возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.