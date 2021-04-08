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Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденной после акции протеста в марте, составляет 1571610 гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос Радио Свобода.

«По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием «Спектр» установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11, составляет 1571610 гривен», - говорится в сообщении.

В ГУД отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

очистка (мойка) фасада и площади - 297 200 гривен;

ремонт дверных блоков (9 штук) - 1158600 грн;

ремонт окон – 85 тыс. гривен;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытия рисков - 30810 гривен.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что кроме восстановления фасада, поврежденного во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка 20 марта, нужен также ремонт отдельных помещений внутри здания президентской канцелярии.

В ОПУ заверили, что «ГУД выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей».

Как сообщал ForUm20 марта под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.
ForUm

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