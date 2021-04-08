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В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще в 1886 больных коронавирусом. 48 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 3749 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 172 403», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 189 больных коронавирусом, а также 358 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 717 человек. В общем коронавирус преодолели 109 449 киевлян. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 323, в Дарницком - 318 и в Голосеевском районе - 253 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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