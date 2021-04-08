также в разделеПроисшествия
На Донбассе погиб 22-летний военный 10
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми 15
Боевики убили военного на Донбассе, еще одного ранили 19
В Украине – 19419 новых случаев COVID-19 18
Названо имя военного, тело которого вернули оккупанты 28
МИД считает провокацией вандализм на месте захоронения болгарского хана 11
Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля бойца ВСУ 33
Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции, погибли 2 военных 16
В зоне ООС погибли двое военных 29
На блокпосту в Сватово погиб полицейский 52
Стрельба в поезде: Военные забаррикадировались в купе и угрожали полицейским 80
В поезде Константиновка-Киев произошла стрельба, привлекали спецназ 1135
В Украине – более 13 тысяч больных COVID, 430 человек умерли 14
Боевики убили двух военных на Донбассе 20
На Луганщине осквернили памятник «Героям-добровольцам» 27
На границе с Беларусью покончил с собой солдат-срочник 19
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного 10
На Житомирщине полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП 28

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года», - говорится в сообщении.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств. «Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были совершены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 – пропали без вести», - отмечается в сообщении.

Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый «министр обороны ДНР» и ВС страны-оккупанта запросили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минировании позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва.

Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – попали в плен, одного пленного убили. Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающую «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

В ОГП напомнили, что в декабре 2019 года прокурор Департамента уже передавал в Офис прокурора МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска.

Всего в Международный уголовный суд в целом направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
0
Теги