Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года», - говорится в сообщении.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств. «Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом «Красного Креста», были совершены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 – пропали без вести», - отмечается в сообщении.

Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый «министр обороны ДНР» и ВС страны-оккупанта запросили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минировании позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва.

Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – попали в плен, одного пленного убили. Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающую «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

В ОГП напомнили, что в декабре 2019 года прокурор Департамента уже передавал в Офис прокурора МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска.

Всего в Международный уголовный суд в целом направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.