В Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года зафиксировано 19419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализированы за прошедшие сутки 5092 человека; летальных случаев - 464; 10032 человека выздоровели; проведено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57996, методом ИФА - 23647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46797).

За все время пандемии в Украине заболели - 1803998 человек; выздоровели - 1383883; летальных случаев - 35962; проведено ПЦР-тестов - 8514631.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

14313 человек привито против COVID-19 за сутки 7 апреля, всего – 334 578.