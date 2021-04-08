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В районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области – 22-летний Денис Юшко, сообщила пресс-служба ОГА.

«8 апреля 2021 года при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью, Денис Павлович Юшко», - говорится в сообщении.

Он служил матросом воинской части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты). Родился 31.05.1998 года, житель села Новобогдановка Николаевского района.
ForUm

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