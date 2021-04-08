Президент Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

В Офисе президента заявляют, что вопрос о возможном походе президента на второй срок «накручен СМИ».

В интервью Радио НВ заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что когда такое решение будет принято, Зеленский сообщит о нем своей команде и всем гражданам Украины.

«Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины», — отметил госслужащий.

Напомним, партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок.