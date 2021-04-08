Мэр Киева Виталий Кличко допускает продление жесткого карантина в Киеве. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала «Украина 24», отвечая на вопрос журналистов о возможности продлении локдауна до 10 мая, передает УНИАН.

«Я очень удивлен такой информацией... Такое решение принимает не Киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний у нас не было. И однозначно распространяется эта информация из неизвестных источников. Одно могу сказать: действительно, мы можем продлить карантин, только исключительно будем исходить из цифр заболеваемости и, если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти», - сказал Кличко.

«Сейчас четвертый день, когда идут ограничения, и на следующей неделе мы уже будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю этого. А если динамика снизится, то карантинные ограничения будут осуществляться, как и было введено, до 16-го числа», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.