Канцлер Германии Ангела Меркель переговорила с главой Кремля Владимиром Путиным, в частности о нагнетании Россией ситуации на Донбассе.

Об этом говорится на сайте Бундестага Германии, сообщает УНИАН.

Во время разговора Меркель призвала Путина уменьшить число российских войск у границ Украины.

«Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала расформировать эти подкрепления для деэскалации ситуации», – говорится в заявлении пресс-службы.

Также стороны обсудили ряд других внешнеполитических вопросов, в частности Сирию, Ливию и Боснию и Герцеговину. Затронули также дело осужденного критика Кремля Алексея Навального.

Деталей разговора Берлин не озвучил.

В то же время на сайте Кремля речь идет о том, что Путин пожаловался Германии на «провокационные действия Киева», который якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения. Упоминаний о призывах Ангелы Меркель сообщения россиян не содержит.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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