Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила усиленный карантин во Львове до 19 апреля, сообщил мэр города Андрей Садовый.
«На основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы», - отметил он.
Город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.
На базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, страдающих на коронавирус.
Городская комиссия обращается в областные медучреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.
Напомним, ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова продлевала усиленный карантин в городе до 4 апреля, затем до 12 апреля.
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