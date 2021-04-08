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Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила усиленный карантин во Львове до 19 апреля, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«На основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы», - отметил он.

Город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

На базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, страдающих на коронавирус.

Городская комиссия обращается в областные медучреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.

Напомним, ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова продлевала усиленный карантин в городе до 4 апреля, затем до 12 апреля.
ForUm

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