Советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович считает, что РФ не сможет избежать ответственности за невыполнение Минских соглашений.

Об этом Арестович заявил, комментируя заявления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о якобы намерениях украинских властей начать боевые действия на Донбассе, и что Россия «будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса».

«Мой личный ответ: никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договоренности в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года», - отметил Арестович.

Также советник по информационной политике украинской делегации считает, что России не избежать наступления международной политической ответственности за уклонения от выполнения Минских договоренностей.

«Что касается угроз применения силы против Украины... Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идёт путём международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой ими политикой. Этот путь бесперспективен», - заявил Арестович.

Также он считает, что ещё более бесперспективна и опасна для самой РФ любая попытка перейти к открытому применению военной силы против Украины.

«Что им четко дает понять и руководство Украины, и наши партнёры по НАТО. Поэтому, вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству РФ взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.