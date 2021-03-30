Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак не считает вероятным наступление России с белорусского направления. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».
«Они говорят о том, что там якобы просто учения. А мы, если что, готовы к тому, что с белорусской границы в нашу сторону может идти наступление?» – спросила Бацман о скоплении белорусско-российских войск на границе Украины с Беларусью.
«Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?» – ответил Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что в российской армии сегодня тоже не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. «Там люди тоже хотят жить», – сказал он.
Хомчак подчеркнул, что не хочет рассказывать все, что сегодня готовится в Вооруженных силах, потому что врагу сейчас »не надо тратить деньги на разведку» – достаточно мониторить и анализировать интернет. Но, по словам генерал-полковника, специалисты Генштаба ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.
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