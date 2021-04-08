Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию, которой пытаются получить поддержку наращивания российских войск и военной техники вдоль границ Украины.

Об этом говорится в отчете East StratCom Task Force - подразделения Европейской службы внешнеполитической деятельности, борющегося с дезинформацией России, сообщает УНИАН.

В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как «безжалостного агрессора», который сам и атакует свою территорию. Государство называли «марионеткой США», заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством.

«Для некоторых людей наличие двух противоположных друг другу утверждений может быть признаком когнитивного диссонанса, но для прокремлевских СМИ это лишь вопрос трансляции месседжей своей целевой аудитории», – говорится в отчете.

На этой неделе российские СМИ снова лживо обвинили Украину в нарушении Минских соглашений, повторяли затасканный миф о «заброшенной Украине». Пропагандисты Путина утверждали, что «США подталкивают Украину к конфронтации с Россией».

Хоть иногда у дезинформации были новые «послания», но «они следовали устоявшейся схеме, которую наблюдаем снова и снова».

Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы.

«Такой подход похож на печально известную историю о «распятом мальчике», которую медиа Кремля распространяли в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди российской аудитории и оправдать вооруженную агрессию против Украины», – отмечают эксперты.

У специалистов вызывают особую тревогу заявления на российском ТВ о том, что Украина якобы «провоцирует геноцид россиян на Донбассе». Этот же тезис Москва использовала во время своей агрессии и в прошлом. Власти РФ пытаются таким образом мобилизовать поддержку своих действий среди граждан, сделав ставку на общественное моральное осуждение.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.