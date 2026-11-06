«Плюс один чебурек»: ГУР розкрило подробиці зухвалої операції

Бійці ГУР за сім тижнів зачистили 642 гектари лісу на Сумському напрямку в межах операції «Чебуречна». У результаті бойових дій було знищено 107 російських військових, ще 157 отримали поранення, а 29 окупантів потрапили в полон, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Операція складалася з двох етапів, а підготовка до неї тривала близько місяця. Українські військові поступово заходили в лісові масиви, перерізали логістичні маршрути росіян і влаштовували засідки. Місцевість зі стрімкими схилами та ярами нагадувала Карпати.

За даними ГУР, під час операції також вдалося знищити 61 пункт запуску та управління безпілотниками, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автомобільної техніки та 630 укриттів і фортифікаційних споруд противника. Дії українських підрозділів зірвали плани російського наступу на цій ділянці фронту.

Під час боїв окупанти застосовували артилерію та безпілотники із запалювальними боєприпасами, через що в лісі виникали пожежі.

Окремою частиною операції стала радіогра. Українські бійці маскувалися під російських військових і вводили противника в оману. За інформацією розвідки, ще протягом двох тижнів після завершення операції російське командування вважало, що його підрозділи залишаються на позиціях у лісі. Окупанти продовжували надсилати туди постачання та намагалися зв'язатися зі своїми військовими.

Назву «Чебуречна» операція отримала від кодової фрази «плюс один чебурек», яку використовували після взяття російського військового в полон.

Як повідомляло раніше ForUa, Генштаб оприлюднив статистику знищення російських дронів.