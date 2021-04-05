Передвижение российской армии по территории страны не представляет угрозы для Украины и не должно вызывать беспокойства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», - подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области. Он заявил, что «это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности».

«Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», - отметил Песков. При этом он добавил, что Россия «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.