Во время подсчета на участке №260019 (село Иваниковка Ивано-Франковской области) не досчитались 47 бюллетеней, сообщила Гражданская сеть «Опора».

«Так, ОИК пересчитала голоса за Александра Шевченко. Были указаны 144 голоса, однако во время пересчета обнаружили только 97 бюллетеней», - говорится в сообщении.

Члены комиссии вызвали полицию.

Ранее ОИК не досчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке №261030. В протоколе было указано 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.

Напомним, окружная избирательная комиссия начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8:00 были пересчитаны бюллетени на 5 участках.

Утром 2 апреля Комиссия определяла недействительными результаты голосования на участке №261027 из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших ящиках

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия «Слуга народа») – 31,51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия «За майбутне») – 29,52%, на третьем – «свободовец» Руслан Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.

С 29 на 30 марта около полуночи председатель окружной избирательной комиссии покинул помещение. Около 2:00 30 марта в полицию поступило анонимное сообщение о якобы «заминировании» здания ОИК, но взрывчатки не нашли.

«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.

Кандидат в народные депутаты Руслан Кошулинский потребовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».