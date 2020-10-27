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В Днипре во время транспортировки избирательной документации двое мужчин пытались похитить бюллетени с результатами голосования на местных выборах, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

26 октября около 04.00 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал убегать.

Правоохранители начали преследовать беглеца, после чего мужчина бросил мешок и убежал. Полицейские вернули представителю комиссии похищенное без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

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