На одном из участков избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области, где побеждал Александр Шевченко, выборы признали недействительными, сообщает движение Честно.

«На одном из 5 участков выборы признали недействительными (№261030). На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141. Причина признания выборов недействительными - проблема с заявлениями и голосованием на дому», - сообщили наблюдатели.

Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко.

«Разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов», - напомнили в дивжении.

Наблюдатели отмечают, что некоторые члены окружной избирательной комиссии (ОИК) голосовали против признания выборов на этом участке недействительными, но большинство были «за».

Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом участке.

Сейчас считают следующий участок.