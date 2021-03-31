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Народные депутаты «Слуги народа» приехали во Львов, откуда отправятся в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

Как заявили в пресс-службе партии, дело в том, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков.

«Далее их работа была временно приостановлена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не возобновляет подсчет голосов», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 28 марта, в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.

Комиссия избрала новых голову и трех членов. Лидером избирательной гонки, по последним данным, является Василий Вирастюк («Слуга народа»)  с 31,3% поддержки. Кандидата от «Свободы» Руслана Кошулинского поддержали 28,9%. У кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко - 28,8%.
ForUm

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