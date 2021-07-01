также в разделеОбщество
СБУ «выманила» из России организаторшу «референдума за ЛНР»
Минздрав заказал обучение 4658 будущих врачей за госсредства
В Госэкоинспекции рассказали о главной проблеме в обращении с медотходами 7
В УЗ уточнили график курсирования поездов в Словакию 15
Рада приняла закон о коренных народах Украины 21
ЕС может открыть границы для украинцев через две недели 11
Бизнес в России – привилегия украинских олигархов. Часть 2 13
В Киеве 19-летняя закарпатка обокрала помощника атташе США 14
Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах пропуска с Украиной 21
Укрзализныця возобновляет сообщение со Словакией 12
В РФ заявили о задержании последователей «украинских радикалов» 22
Венедиктова забрала «департамент войны» себе 17
В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов 15
В Одессу с эквадорскими бананами привезли кокаина на $10 млн 12
Найдены документы ОУН о провозглашении Украинского государства в 1941 году 20
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим 140
Укрпочта: С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС 16
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 16

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из территориальных избирательных комиссий Харьковской области на хищении бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время выборов 2020 году их заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам. Убытки бюджета достигают почти полмиллиона гривен.

Оперативники СБУ установили, что причастным к схеме является главный бухгалтер районной территориальной избирательной комиссии. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, которая более чем в три раза превышает их рыночную стоимость. Для этого он вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб почти 500 тыс. грн.

Во время обыска по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли:

документальные доказательства противоправных сделок;

примерно 300 граммов золота в банковских слитках;

денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1 млн грн.

Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.

Служба безопасности Украины проверяет законность расходования бюджетных средств другими территориальными избирательными комиссиями, где поставщиками бюллетеней были уличены коммерсанты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
10
Теги