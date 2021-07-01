Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из территориальных избирательных комиссий Харьковской области на хищении бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.
Во время выборов 2020 году их заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам. Убытки бюджета достигают почти полмиллиона гривен.
Оперативники СБУ установили, что причастным к схеме является главный бухгалтер районной территориальной избирательной комиссии. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, которая более чем в три раза превышает их рыночную стоимость. Для этого он вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.
По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб почти 500 тыс. грн.
Во время обыска по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли:
документальные доказательства противоправных сделок;
примерно 300 граммов золота в банковских слитках;
денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1 млн грн.
Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.
Служба безопасности Украины проверяет законность расходования бюджетных средств другими территориальными избирательными комиссиями, где поставщиками бюллетеней были уличены коммерсанты.
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