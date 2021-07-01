Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из территориальных избирательных комиссий Харьковской области на хищении бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время выборов 2020 году их заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам. Убытки бюджета достигают почти полмиллиона гривен.

Оперативники СБУ установили, что причастным к схеме является главный бухгалтер районной территориальной избирательной комиссии. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, которая более чем в три раза превышает их рыночную стоимость. Для этого он вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате сделки государственному бюджету нанесен ущерб почти 500 тыс. грн.

Во время обыска по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли:

документальные доказательства противоправных сделок;

примерно 300 граммов золота в банковских слитках;

денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1 млн грн.

Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.

Служба безопасности Украины проверяет законность расходования бюджетных средств другими территориальными избирательными комиссиями, где поставщиками бюллетеней были уличены коммерсанты.