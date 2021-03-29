На селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили поставки вакцин против COVID-19 и возможность введения «паспортов вакцинации».

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов.

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев – Запорожье в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Государственная служба геологии и недр Украины в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны аннулировала специальные разрешения на недрепользование 19 компаниям.

В Украине рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме боевиков «ДНР» «Изоляция».

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 мая экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (позывной «Гала»). Его подозревают в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) во главе с экс-депутатом Семеном Семенченко.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения по подозрению в хулиганстве общественному активисту, лидеру инициативы «Защитим Протасов яр» Роману Ратушному.

По состоянию на 29 марта в 11 областях Украины действует красный уровень эпидемической опасности.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 402 больных коронавирусом.

В Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.

Ивано-Франковская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поэтапно ослаблять противоэпидемические мероприятия в сфере образования.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева задержаны и уведомлены о подозрении трое лиц, причастных к похищению и убийству общественного активиста и добровольца (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).