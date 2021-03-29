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Ивано-Франковская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поэтапно ослаблять противоэпидемические мероприятия в сфере образования, сообщила пресс-служба ОГА.

Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук напомнил, что принадлежность к каждой зоне определяется в соответствии с показателями, характеризующими эпидситуацию в области.

«Сейчас эти показатели на Прикарпатье хотя и снижаются, но все еще соответствуют критериям «красной» зоны. Поэтому наша область пока не может перейти в «оранжевую», - пояснил он.

«До окончательной стабилизации ситуации мы не можем отменять ограничения, которые влияют на эпидемическую ситуацию, в частности проведение массовых мероприятий и концентрация людей в транспорте. Но, с другой стороны, нужно учитывать потребности жителей области. Поэтому, учитывая последние изменения от Кабинета Министров Украины, мы ослабляем некоторые противоэпидемические мероприятия», - сказал глава Прикарпатья.

В частности, комиссия решила поэтапно отменять ограничения в сфере образования: сначала в учреждениях дошкольного образования, впоследствии в учреждениях общего среднего образования для учащихся 1-4 классов, с обязательным учетом соблюдения противоэпидемических мероприятий.

«Кроме того, для решения проблем малого бизнеса, наработано и введены в действие соответствующие рекомендации для создания условий, которые позволят частично возобновить работу предпринимателей в условиях карантина. Также мы будем обеспечивать мониторинг эпидемической ситуации в разрезе районов и отдельных населенных пунктов Прикарпатья. Это позволит нам контролировать ситуацию на конкретных территориях области и оперативно реагировать на нее», - отметил Бойчук.
ForUm

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