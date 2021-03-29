В Киеве за минувшие сутки обнаружили 402 больных коронавирусом. Умерли 25 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 25 человек. Всего за период пандемии в городе 3334 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 159 769», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 45 больных коронавирус и 441 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 217 человек. В общем коронавирус преодолели 105 118 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 181, Дарницком - 62 и в Оболонском – 55 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.