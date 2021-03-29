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В Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 3129 человек; летальных случаев - 178; выздоровело – 2875 человек.

За сутки проведено 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697) тестирования.

За все время пандемии в Украине заболели - 1652409 человек; 1303500 – выздоровели; летальных случаев - 32132; проведено ПЦР-тестов - 8007427.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
ForUm

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