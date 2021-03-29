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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения по подозрению в хулиганстве общественному активисту, лидеру инициативы «Защитим Протасов яр» Роману Ратушному.

Его отправили под круглосуточный домашний арест, сообщает Радио Свобода.

24 марта Ратушный сообщил, что полиция сообщила ему о подозрении после участия в акции под Офисом президента. Он связал подозрение со своей борьбой против застройки Протасова Яра в Киеве.  

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

 

 

 
ForUm

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