На селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили поставки вакцин против COVID-19 и возможность введения «паспортов вакцинации», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для прививки граждан, а также планами по поставкам вакцин против коронавируса, которые Украина ожидает в ближайшее время.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет.

Продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Кроме того, был поднят вопрос внедрения «паспортов вакцинации», что сейчас рассматривается во многих странах Европы и мира.

«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19», - сказал Зеленский.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.