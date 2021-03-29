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Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев – Запорожье, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По оперативной информации с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас Укрзализныця решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.
ForUm

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