Расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме боевиков «ДНР» «Изоляция»

Об этом сообщил журналист и бывший пленник террористов ОРДО Станислав Асеев.

«Итак, знакомьтесь:

1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной «Толстый».

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195

Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора «Изоляции».

2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной «Бут».

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516

Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

3) Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной «Ермак».

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493

Главный любитель молодых девочек на «Изоляции», - написал он в Facebook.

По словам Асеева, «теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны».

«Изоляция» - печально известная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому «МГБ ДНР». Была сформирована в июне 2014 году на базе захваченного боевиками артфонда «Изоляция», оборудованного на территории старого завода.

Станислав Асеев освобожден из плена боевиков в декабре 2019 года в рамках обмена.