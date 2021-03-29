Расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме боевиков «ДНР» «Изоляция»
Об этом сообщил журналист и бывший пленник террористов ОРДО Станислав Асеев.
«Итак, знакомьтесь:
1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной «Толстый».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195
Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора «Изоляции».
2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной «Бут».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516
Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
3) Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной «Ермак».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493
Главный любитель молодых девочек на «Изоляции», - написал он в Facebook.
По словам Асеева, «теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны».
«Изоляция» - печально известная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому «МГБ ДНР». Была сформирована в июне 2014 году на базе захваченного боевиками артфонда «Изоляция», оборудованного на территории старого завода.
Станислав Асеев освобожден из плена боевиков в декабре 2019 года в рамках обмена.
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