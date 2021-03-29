Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 мая экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (позывной «Гала»). Его подозревают в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) во главе с экс-депутатом Семеном Семенченко, сообщает hromadske.

По данным следствия, в 2018 году Семен Семенченко и Анатолий Виногродский создали в США компанию «Donbass Battalion corporation» с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии и Ирака.

Для этого Виногродский познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний выделил им 1 млн долларов и земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранения оружия.

По данным следствия, Семен Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт, но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, продолжая вводить в заблуждение Борисенко, организовали украинское представительство американской фирмы ООО «Донкорп Украины» и осуществляли деятельность на территории Украины. Это уже, как утверждает прокурор — вне закона.

«Военная экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что данная фирма имеет признаки непредсказуемых законодательством Украины формирований», — указал нам прокурор Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Труш.

Анатолий Виногродский, по данным следствия, руководил, координировал и разрабатывал планы совершения противоправных действий членами формирования. Прокурор просил взять под стражу Виногродского, подчеркивая риски побега подозреваемого, сокрытия, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокаты подозреваемого: Виктор Сорокин и Андрей Наход — отметили необоснованность рисков. Также они отметили, что их подзащитный является инвалидом войны, а также у него есть проблемы со здоровьем. Защита отметил, что Виногродский воевал за Украину, а потому не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

Сам Виногродский сказал, что не имеет отношения к ООО «Донкорп Украина», а в иностранной фирме выступал лишь в роли консультанта до того, как стало понятно, что контрактов не будет. Тогда же, по словам подозреваемого, он прекратил свою деятельность в качестве консультанта.

«Я в 2014 году бросил престижную работу и пошел воевать. И это не для того, чтобы меня вот так сейчас поносили и говорили о военном перевороте. Я здоровье положил за эту страну», — сказал Виногродский.

Взять на поруки «Галу» выразили желание Степан Хмара и Николай Кохановский, однако суд им отказал.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога.

Также СМИ сообщили об аресте «агента НАБУ» Шевченко.