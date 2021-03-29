Государственная служба геологии и недр Украины в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны аннулировала специальные разрешения на недрепользование 19 компаниям.
Глава государства ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно документу Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) бессрочно в отношении 19 юридических лиц:
ООО «Гео Коннект»,
ООО «ЕджейнМакро»,
ООО «Глобал Гео Инвест»,
ООО «Транс Сет гео»,
ООО «Эко Газ Альянс»,
ООО «Епивал Энерджи»,
ООО «ГеоПост»,
ООО «Юнолит Ойл»,
ООО «Профи нефть»,
ООО «ГеоТаргент»,
ООО «Надра Прайд»,
ООО «Бест Гео Тех»,
ООО «Гео Стенс»,
ООО «Надра Вест Групп»,
ООО «Гео Форс Ойл»,
ООО «Бест Оил Компани»,
ООО «Надрапростир»,
ООО «Гео Вертикаль»,
ООО «Инфо Гео Тренд».
Приказ об аннулировании специальных разрешений указанных фирм опубликован на сайте Госгеонадр.
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