В Украине рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.
«Мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель - по меньшей мере до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации», - заявил он.
В то же время Степанов отметил, что выполнение условий адаптивного карантина в полном объеме позволяет стабилизировать эпидситуацию в регионах.
«Мы двигаемся таким образом», - добавил министр.
Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.
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