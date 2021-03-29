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В Украине рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

«Мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель - по меньшей мере до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации», - заявил он.

В то же время Степанов отметил, что выполнение условий адаптивного карантина в полном объеме позволяет стабилизировать эпидситуацию в регионах.

«Мы двигаемся таким образом», - добавил министр.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.

 
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