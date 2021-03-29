Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева задержаны и уведомлены о подозрении трое лиц, причастных к похищению и убийству общественного активиста и добровольца (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела.

После этого мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали его поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Вероятных похитителей удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Убитый общественный активист – Александр Мандич с позывным «Ташкент».