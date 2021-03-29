Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

«Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск», - сказал он.

Как сообщал ForUm, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам Приватбанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днипро) Елене Бичихиной.

По оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.