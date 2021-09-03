также в разделеОбщество
3 сентября. Картина дня
Украина направит Польше ноту из-за смерти украинца после задержания полицией 9
В Одессе вор залез в квартиру и там уснул 13
В Кабмине прокомментировали информацию о введении локдауна с 15 сентября 14
Суд Амстердама перенес оглашение решения по делу «скифского золота» 8
В ГМС сказали, сколько граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине 15
Минздрав: Умань готова к безопасному празднованию Рош-ха-Шана 9
Украинцев предупредили о заморозках 14
В Украине 169 мостов находятся в аварийном состоянии 8
Бывшему «министру ДНР» сообщили о подозрении 12
Начальника Летной академии НАУ задержали на взятке 21
ГБР просит о помощи свидетелей ДТП со «слугой народа» 23
ВБ обещает Украине $150 млн на случай резкого обострения с COVID-19 11
СБУ нашла схрон боевиков с элементами взрывчатки для терактов 20
Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но ее взорвали 45
Рош-ха-Шана: В Умань отправили две сотни нацгвардейцев 20
Верховный суд отклонил жалобу Бахматюка по делу НАБУ и САП 18
На Харьковщине обнаружили контрафактный сжиженный газ из России на 58 млн 13

Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием экс-нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. 

14 июля его освободили под домашний арест, 26 – снова арестовали.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
9
Теги