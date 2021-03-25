Евгений Шевченко, известный как «внештатный агент НАБУ» возмущен «позорными» обвинениями СБУ в причастности к созданию частной военной компании.

«Меня обвиняют в планировании нападений на предприятия, провокации военных конфликтов, запугивании населения и т.д., хотя за моей спиной не только Майдан и война, а пять лет охоты на ТОП-коррупционеров в сотрудничестве с НАБУ», - написал он в Facebook.

Шевченко отметил, что «свою общую позицию по делу он еще дорабатывает с адвокатом и озвучит ее на суде при избрании меры пресечения».

Он рассказал, что осенью 2018 года действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США. Однако после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и в Ираке (в том числе в Посольстве США в городе Багдад) и заявлением Трампа в конце 2018 о выводе контингента и уменьшение присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стало неактуальным.

Семен Семенченко тем временем создал собственную охранную компанию в Украине, и Шевченко утверждает, что ни де-юре, ни де-факто не имеет к ней никакого отношения.

Также он заявил о готовности пройти полиграф.

Шевченко отмечает, что следствие по делу началось полгода назад - сразу после того, как он обвинил Ермака в государственной измене по делу «вагнеровцев».

«Покажите хоть какие-то мои разговоры о «планировании провокаций военных конфликтов и запугивания населения» - вы же это мне инкриминируюте? Покажите мне хоть одного человека, с которым я это обсуждал. Не покажут, потому что таких людей нет на всей планете Земля. Вот и все, что я пока хотел сказать уважаемому СБУ, лично вам, Ирина Венедиктова, и вашим подчиненным из ГПУ, которые осуществляют процессуальный контроль над этим безобразием по отношению ко мне», - написал Шевченко.

Он добавил, что получил повестку на допрос на понедельник.

Как сообщал ForUm, вечером 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.