Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании», заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси. Об этом он заявил журналистам перед сегодняшним судебным заседанием, передает УНИАН.

«Наша ветеранская организация «Батальон «Донбасс» весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия», - рассказал он.

По словам Семенченко, он принимал участие в спецоперациях, где нужно было действовать так, чтобы не было никаких политических рисков и не было понятно, что к ним имеют отношение некоторые украинские госслужбы.

Он отметил, что одна из таких операций проводилась по инициативе спецслужб Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран.

«Она касалась ситуации 2020 года в Беларуси... Нашей задачей было организовать лагеря для принятия семей белорусских патриотов, которые будут принимать участие, если до этого дойдет, в батальонах самообороны и в будущем - в добровольческих батальонах», - сообщил экс-нардеп.

По его словам, он вместе с еще несколькими ветеранами, которые также сотрудничали с ГУР, арендовали несколько лагерей в Волынской области, а также «для передачи опыта» встречались с белорусскими патриотами, которые приезжали для этого в Украину.

После этого почти всех этих патриотов в Беларуси арестовывали по обвинению в терроризме и вооруженных нападениях.

Семенченко считает, что данные о них Беларуси сливали украинские спецслужбы.

По его мнению, дело против него и других ветеранов «Батальона «Донбасс» сфабриковано.

«Нас допрашивают не по делу, в котором я подозреваемый, а по поручению КГБ Беларуси. Фактически, с нашей помощью пытаются помочь Лукашенко сфабриковать дела и получить доказательства против арестованных белорусов», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко, отправив под круглосуточный домашний арест.