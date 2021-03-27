В Киеве Печерский районный суд на своем заседании в пятницу, 26 марта, избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. Его подозревают в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

«Только что суд принял решение отправить меня за решетку», – заявил сам Семенченко на видео, которое он опубликовал в Facebook.

Он считает, что его арест – это «провокация спецслужб Российской Федерации», которая хочет прекратить работу организации, боровшейся с ЧВК Вагнер за границей.

«Она (Россия, - ред.) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой», - завил экс-нардеп.

На своей странице в соцсети он написал, что "идет за решетку и отрицает все выдвинутые против него обвинения». Также Семенченко попросил помочь его семье.

Как сообщал ForUm, вечером 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

СБУ подозревает, что Шевченко и фигурант ряда уголовных дел относительно коррупционных схем, связанных с «Укроборонпромом», Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Позже СМИ сообщили об аресте «агента НАБУ» Шевченко.