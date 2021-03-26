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Печерский суд Киева решил отправить «агента НАБУ» Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Содержание под стражей продлится до 24 мая.

Суд дал Шевченко возможность избежать ареста, если тот заплатит залог в размере 5 млн гривен.

Как сообщал ForUm, вечером 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

СБУ подозревает, что Шевченко и фигурант ряда уголовных дел относительно коррупционных схем, связанных с «Укроборонпромом», Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
ForUm

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