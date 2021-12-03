Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование по подозрению Семена Семенченко и других участников. Соответствующий обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева, сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.

В НВФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Также досудебное следствие получило доказательства организации Семеном Семенченко террористического акта в июле 2019 года. А именно – выстрел из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО «Информационное Агентство «112-Украина».

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 человек.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, выполнены требования ст. 290 УПК, вручены обвинительные акты подозреваемым и адвокатам.

Справка:

Семенченко С.И. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины;

Шевченко Е.С. - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 УК Украины.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога.

14 июля его освободили под домашний арест, 26 – снова арестовали.