Полиция вручила подозрения еще двум участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта под зданием Офиса президента, сообщает Telegram-канал «Самозащита».

«Это Евгений Строкань и Давид Гаджимурадов. За Евгением следили. Правоохранители его выждали во дворе дома друга. И тогда вручили уведомление о подозрении. Сегодня у него суд в 17:30 в Печерском суде», - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируют ст. 296 ч. 4 «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений».

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.