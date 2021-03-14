Нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, который попал под санкции США и был исключен из фракции, отстранили от должности главы Киевской областной организации партии.

Решение было принято на заседании Киевской областной организации «слуг», прошедшем в воскресенье, 14 марта.

Как пишет Лига.нет, самого Дубинского на заседании не было.

Как сообщает нардеп Юлия Гришина, вместо Дубинского Киевскую областную организацию Слуги народа возглавил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец. Соответствующая информация появилась и на сайте политсилы.

После снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета общин, куда его вчера утвердил съезд партии.

При этом Дубинский пока остается членом партии, однако решение о его исключении должно быть принято в ближайшее время, сказано на сайте партии

«В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии», — говорится в сообщении.

Накануне, 13 марта, Александр Дубинский стал членом нового руководящего органа партии Слуга народа — национального совета общин, в который входят председатели областных организаций партий.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.

1 февраля фракция «Слуга народа» на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.