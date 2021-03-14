Нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, который попал под санкции США и был исключен из фракции, отстранили от должности главы Киевской областной организации партии.
Решение было принято на заседании Киевской областной организации «слуг», прошедшем в воскресенье, 14 марта.
Как пишет Лига.нет, самого Дубинского на заседании не было.
После снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета общин, куда его вчера утвердил съезд партии.
При этом Дубинский пока остается членом партии, однако решение о его исключении должно быть принято в ближайшее время, сказано на сайте партии
«В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии», — говорится в сообщении.
Накануне, 13 марта, Александр Дубинский стал членом нового руководящего органа партии Слуга народа — национального совета общин, в который входят председатели областных организаций партий.
Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.
По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.
Дубинской отказался покинуть фракцию.
1 февраля фракция «Слуга народа» на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.
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